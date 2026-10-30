Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında yaptığı altıncı oyuncu değişikliği, kural hatası tartışmasına neden oldu. Sarı-kırmızılıların ek değişiklik hakkının, Konyaspor kalecisi Bahadır'ın yaşadığı kafa travmasından kaynaklandığı açıklandı.

Galatasaray, beş oyuncusunu aynı anda değiştirerek normal şartlardaki değişiklik hakkını tamamladı. Ancak 68. dakikada Davinson Sanchez'in yerine Bitshiabu'nun oyuna girmesi üzerine bazı futbolseverler kural hatası yapıldığını iddia etti.

KAFA TRAVMASI RAKİBE DE EK HAK SAĞLADI

Maçın spikeri altıncı değişikliğin gerekçesini açıklayarak iddialara yanıt verdi. Karşılaşmada Konyaspor kalecisi Bahadır'ın kafa travması geçirmesi nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliği yapılmıştı.

Kafa travması nedeniyle uygulanan ilave değişiklik hakkı, rakip takıma da fazladan bir oyuncu değiştirme imkânı sağladı. Galatasaray da bu hakkını 68. dakikada Davinson Sanchez'i çıkarıp Bitshiabu'yu sahaya sürerek kullandı.