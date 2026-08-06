Transferde sessizliğini koruyan Galatasaray yıldız bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki sarı-kırmızılı kurmaylar AC Milan'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao'nun transferi için büyük bir uğraş gösterse de henüz Milan’ın inadını kırabilmiş değil. Bonservis konusunda İtalyan ekibi ile pazarlıklarını devam ettiren sarı kırmızılılar Leao’nun alternarifini buldu.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın transfer listesinde Gabriel Martinelli de yer alıyor. Brezilyalı oyuncu, Leao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda listede beğenilen alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezon Arsenal formasını 53 maçta terleten 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmaların 25'ine ilk 11'de başladı ve 11 gol 7 asistlik performans sergiledi.