ANTALYASPOR’U yenmesi halinde üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek Galatasaray’da tüm konsantrasyon bu maça verilmiş olsa da gizliden transfer çalışmaları da yürütülüyor. Okan Buruk devre arasında, “Baby Lemina” ifadesiyle aradığı profili çizmişti. Gabonlu yıldızın daha genç ve dinamik versiyonunu isteyen tecrübeli hocanın gönlündeki aslan ortaya çıktı. Parma forması giyen Mandela Keita, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sırada.

HEMEN HAMLE YAPILACAK

2024 yılında Antwerp’ten 11.9 milyon Euro’ya İtalyan ekibinin yolunu tutan 23 yaşındaki Belçikalı, savunma katkısı ve oyunu dengeleme becerisiyle öne çıkıyor. Kısa sürede 18 milyon Euro’luk piyasa değerine ulaşan genç ön libero Avrupa kulüplerinin yakın takibinde. Cimbom bu transferi sezon biter bitmez resmiyete kavuşturmak istiyor. Eğer Keita kadroya katılırsa Lemina ya stoper ve orta saha için rotasyona düşecek ya da Arap Yarımadası’ndan gelecek teklifleri değerlendirip takımdan ayrılacak.