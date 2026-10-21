Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 yenerek bir ilke imza attı. Sarı-kırmızılılar, Fransız temsilcisini sahasında mağlup eden ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Batrakov, Torreira ve Osimhen attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı.

Lille, bu karşılaşma öncesinde Türk takımlarına evinde hiç yenilmemişti. Fransız ekibi, sahasında Türk temsilcileriyle oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.