Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşlarında 4 karşılaşma oynandı. İngiliz ekibi Manchester City'yi ilk maçta 3-0 mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid, deplasmandaki rövanş maçında da rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Manchester City'de Bernardo Silva, 20. dakikada kırmızı kart gördü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı. Norveç ekibi Bodo/Glimt'e ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilen Portekiz temsilcisi Sporting, evindeki rövanşta normal süresi 3-0 biten karşılaşmada uzatma sonunda Norveç ekibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. GALATASARAY ELERSE PSG İLE… İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Galatasaray, Liverpool’u elemesi halinde Paris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Alman ekibi Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz temsilcisi Arsenal ise rövanşta konuk ettiği rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

