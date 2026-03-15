Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai Galatasaray ile oynanacak olan rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Macar futbolcu Rams Park’ta oynanan ilk maçla ilgili, "Maçtan sonra sonuçtan dolayı oldukça kızgındım ama sadece sonuçtan dolayı değil. Çünkü bence oynamamız gerektiği gibi ve oynayabileceğimiz gibi oynamadık. Çünkü aslında herhangi bir takıma karşı kazanabileceğimizi, ligde ya da Avrupa futbolunda herhangi bir takımla rekabet edebileceğimizi defalarca gösterdik." dedi.

25 yaşındaki oyuncu, Anfield'da Galatasaray ile oynanacak olan rövanşı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı ve " Çarşamba günü büyük bir maç olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.