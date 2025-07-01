Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi devralacak ismi arayan Galatasaray, aradığı ismi Fransa’da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Ligue 1 temsilcisi Lyon’un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile el sıkıştı.

PERRI, GELMEYE SICAK BAKIYOR

BeIN Sports’un haberine göre; Galatasaray yönetimi Lucas Perri ile prensipte anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray’a transfer olmaya istekli olduğu ve kulübün sunduğu şartları kabul ettiği öğrenildi. Ancak transferin resmiyet kazanması için Lyon ile yapılacak bonservis görüşmelerinin sonuçlanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Lucas Perri, 2023-2024 sezonunda Lyon formasıyla toplam 45 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 60 gol yiyen kaleci, 13 maçta ise kalesini gole kapattı. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Perri’nin 2028 yılına kadar Lyon ile sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

MUSLERA SONRASI YENİ DÖNEM

Galatasaray’da 14 yıl boyunca kaleyi koruyan ve kulüp tarihine geçen Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Muslera’nın yerini uzun vadeli bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi Perri isminde karar kıldı.