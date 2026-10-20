Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin 3. Haftasında deplasmanda Lille’ye konuk olacak… Kritik mücadele öncesi Fransa’daki olaylar maçın oynanacağı Lille şehrine de sıçradı.

KESKİN NİŞANCILAR DEVREDE

Olaylar üzerine Galatasaray'ın Lille deplasmanı öncesinde güvenlik planlaması genişletildi. Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre sarı-kırmızılı kafilenin korunması için Fransa Kara Kuvvetleri bünyesindeki özel eğitimli askerlerin yanı sıra Ulusal Jandarma ve muhafız birlikleri de görevlendirilecek.

Galatasaray kafilesinin güvenliği için otelin çatısında 6 keskin nişancı konuşlandırılacak. Ayrıca Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker ile 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız gücünün güvenlik çalışmalarında görev alacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da, aralarında Lille'in de bulunduğu kuzey kentlerinde dün ve bugün için 20.00'dan 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şu an için maçın ertelenmesinin söz konusu olmadığı ve karşılaşmanın planlandığı gibi çarşamba günü TSİ 19.45'te yapılması bekleniyor.