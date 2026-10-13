Polis soruşturmasında takımın Fransız savunmacısı Jules Kounde’nin evinin çevresinde de keşif yapıldığı belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 58 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı.

JOAN GARCİA'NIN EVİ HEDEF ALINDI

Barcelona’nın kalecisi Joan Garcia’nın Baix Llobregat bölgesindeki evinde yaşanan hırsızlık üzerine Katalonya Özerk Polisi Mossos d'Esquadra tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayın yanı sıra bölgede meydana gelen benzer konut hırsızlıklarını da incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki şüpheli takibe alındı.

KOUNDE'NİN EVİNİ DE İZLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin Jules Kounde’nin evinin çevresinde de keşif yaptığı tespit edildi.

Görüntülerde, zanlıların Fransız futbolcunun evine girmeye çalıştıklarına ilişkin bulguların incelendiği, ancak konuta giremediklerinin belirlendiği aktarıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların hem Joan Garcia’nın evindeki hırsızlık hem de bölgedeki diğer konutlara yönelik olaylarla bağlantıları araştırılıyor.

Şüpheliler emniyete götürülürken, olaylara ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.