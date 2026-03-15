Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Liverpool, bugün Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham'ı ağırladı. 18'de Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle öne geçen ev sahibi, 90'da Richarlison'un golüyle büyük şok yaşadı.
Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a kaybeden Liverpool, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de de iki maç üst üste puan kaybı yaşadı.
Galatasaray, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Liverpool ile deplasmanda oynayacak.