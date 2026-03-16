Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, son dakikada Richarlison'dan yediği golle sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Anfield'da şok etkisi yaratan beraberliğin ardından taraftarlar da büyük tepki gösterdi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da maç sonu eleştirileri kabul ederek şunları söyledi:

"Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk olmadı, maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz."

"ÇARŞAMBA YİNE DESTEKLEYECEKLER"

Galatasaray maçında taraftarın yine arkalarında olacağını söyleyen Slot, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler. Bunun takıma yönelik olduğunu düşünüyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Formda olmayan Tottenham'a karşı evinde puan kaybettikten sonra hayal kırıklığı hissetmemek mümkün mü?" diye konuştu.