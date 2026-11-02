Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta rakibi Stuttgart, İstanbul deplasmanına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Alman ekibinde Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ön liberoda görev yapan Stiller, sol kanat oyuncusu Sauer ve sağ bek Vagnoman'ın yer alamayacağı karşılaşma, yarın RAMS Park'ta oynanacak. Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında sahasında Viking'i, deplasmanda ise Slovan Bratislava'yı mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Bundesliga temsilcisi, üç hafta sonunda topladığı 7 puanla altıncı sırada bulunuyor.

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