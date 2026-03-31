Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı kampında sakatlanarak Trabzon'a geri döndü. Sağ uyluk kas grubunda ödem tespit edilen 10 numaranın maça yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. OULAİ DE YOK Öte yandan Eyüpspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı konuma düşen Christ İnai Oulai de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fatih Tekke, yıldız futbolcunun yokluğunda Ozan Tufan'ı değerlendirmeyi düşünüyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayan Ernest Muçi; Süper Lig'de 23 maçta 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

