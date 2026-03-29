Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Ernest Muçi sakatlandı.

Arnavutluk Milli Takımı kampında bulunan Muçi'nin antrenmanda sakatlandığı açıklandı. Yıldız futbolcunun tedavisi için Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR'ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi'nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye'ye döndü."