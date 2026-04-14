Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, evinde lig lideri Galatasaray'la karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde Teknik Direktör Volkan Demirel kritik bir karar aldı. Son iki maçta ilk 11'de forma giyen Onyekuru'nun yönetim kurulu ve teknik direktör Volkan Demirel’in ortak kararı sonucunda kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Nijeryalı oyuncu antrenmanlarına takımdan ayrı devam edecek ve Galatasaray maçında forma giymeyecek. Bu sezon Gençlerbirliği forması ile 19 maça çıkan Onyekuru gol ve asist katkısı yapamadı. Onyekuru, daha önce 3 farklı dönemde Galatasaray forması giymişti.

