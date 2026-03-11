Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a 1-0 yenilen Liverpool’da ayrılık krizi… İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediğini kulüp yönetimine resmen iletti. Haberde, deneyimli yıldızın Real Madrid'e transfer olmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, Liverpool'un 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mac Allister'dan 60 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı. Liverpool'da tüm kulvarlarda 42 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

