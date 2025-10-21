Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Sarı kırmızılıların oynayacağı kritik müsabaka öncesinde Norveç ekibinin tecrübeli oyuncusundan flaş açıklamalar geldi.

'TAMAMEN ÇILGINCA'

Bodo/Glimt'in 27 yaşındaki sol beki Fredrik Björkan, Galatasaray maçı öncesinde yaşadıkları heyecanı aktardı. Björkan, statta yaşanacak atmosfer için sabırsızlandığını ve böylesine bir deneyim için önlem alacaklarını ifade etti.

Liverpool maçındaki atmosfere dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu "Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu tamamen çılgınca. Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi. Galatasaraylıların bize de aynısını yapıp yapmayacağını heyecanla bekliyoruz. En azından bunun olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uyurken kulak tıkacı takacağız. Uyumaya çalışacağız ama biraz zor olabilir. Böyle bir yaşayınca performansınız prensipte düşmez aslında. Hemen ardından uyuyabilirseniz pek bir zararı olmaz." dedi.

'ALIŞTIĞIMIZIN DIŞINDA BİR ATMOSFER'

Björkan, alışmadıkları bir ortamda oynayacaklarının da bilincinde olduklarını ifade ederken "Bu futbolun kesinlikle ilginç bir yanı. Galatasaray'ın stadyumunda sesin ne kadar yüksek olabileceğini daha önce duymuştuk. Sanırım alıştığımızın dışında bir atmosferde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi savaştık. Özellikle Tottenham ile evimizde oynadığımız maçta harikaydık. Kazanamamış olmamız biraz üzücü. Ancak, tüm sonbahar boyunca çok eğlenceli maçlar oynayacağız." diye konuştu.