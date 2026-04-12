Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor'u konuk edeceği karşılaşma öncesi iki takım arasında sular durulmuyor...

Karşılaşma öncesi maça ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, şöyle konuştu:

"Bugün camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi. Fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze; yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi.

"HAZMEDEMEDİLER, ONURUMUZA DİL UZATTILAR"

Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Biz daha önceki maçta burada onları yenmiştik, öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Küfür etmelerinin gerekçeleri stadyumda çalınan bir şarkı. Oysa kendi statlarında ve bütün statlarda her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtalarına koymaları hem şehrimizin hem de camiamızın hem taraftarımızın sabrını taşırmıştır. Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde evet bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu.

"SAYGISIZLIĞIN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahalarında ödeteceğiz. Taraftarımızla birlikte hazırız. Burada sadece skor önemli değil. Bizim oradaki onurumuz, duruşumuz. Çıkacağız, aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum ve güveniyorum. Futbolcularımızla, hocalarımızla gerekli konuşmalarımızı yaptık. Taraftarlarımız ve şehrimiz hazır.

"İNŞALLAH ONLARA DERS OLACAK"

Tek yürek olarak sahada olacağız. Hep beraber inşallah mutlu döneceğiz ve en iyi cevabı da kendilerine verip şehrimize döneceğiz. İnşallah bu onlara ders olacaktır. Bundan sonra böyle konuşmalar yapmazlar. Bunun senesi de var, ondan sonraki senesi de var. O yönetimler orada duracaklar mı? Bunun yarını da var. bunu bir camiaya mal etmek son derece saygısızlık. Ben onların söylediği her şeyi onlara iade ediyorum. Bugün en iyi cevabı sahada vereceğiz. Sonuna kadar taraftarla birlikteyim."