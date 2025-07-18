Osimhen transferini bitirme aşamasına gelen Galatasaray yönetimi gaza bastı. Rotasını İngiltere’ye çeviren sarı-kırmızılılar, taraftarları çok heyecanlandıracak bir operasyona başladı.
HATİPOĞLU GÖREVDE
Cimbom’un hedefinde, Manchester City’nin gözden çıkardığı Ederson, İlkay ve Akanji var. Guardiola’nın planları arasında yer almayan üç futbolcu için İngiliz ekibine 3’lü paket teklif sunuldu. Operasyonun başında İbrahim Hatipoğlu var. Üç oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için yoğun çaba harcanıyor.