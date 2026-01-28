Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı saat 23.00’te başlayacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye’nin gözü kulağı tabii ki İngiltere’de olacak. Temsilcimiz Galatasaray, Manchester City deplasmanında boy gösterecek. Cimbom 7 karşılaşma sonunda topladığı 10 puanla Şampiyonlar Ligi’nde adını 24 takım arasına yazdırmayı yüzde 99 oranında garantiledi. Sahadan mağlubiyetle ayrılsa bile sarı-kırmızılılar yoluna devam edecek.

İNGİLİZ TAKIMLARINI ADETA SIRAYA DİZDİ

Galatasaray tarihinde ilk kez Manchester City ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom aynı şehrin diğer takımı Manchester United’ı ise 2023’te Old Trafford’da 3-2’lik skorla devirmişti. Aynı yıl ‘Kırmızı Şeytanlar’la Rams Park’ta 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 2024’te Tottenham’ı 3-2, 2025’te de Liverpool’u 1-0 yendi. Buruk göreve geldikten sonra her yıl mutlaka bir İngiliz takımını mağlup eden Aslan’ın son kurbanının bugün Manchester City olmasını bekliyoruz.

ELENMESİ İÇİN MUCİZE GEREK

Manchester City’ye yenilse dahi Galatasaray’ın ilk 24 dışında kalması için mucize gerek! 9 ihtimalden en az 8’i gerçekleşirse sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek. İşte o ihtimaller: