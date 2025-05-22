Sezonu çifte kupa ile kapayan Galatasaray vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon ön eleme oynamadan direkt katılacak olan sarı-kırmızılılarda yönetim, büyük düşünüyor. Bu doğrultuda Dries Mertens’in ayrılığı sonrası boşalacak 10 numara pozisyonu için ilk hedef Manchester City’nin dünya yıldızı Bernardo Silva…

HUZURSUZLUK YAŞIYOR

FA Cup finalinde Crystal Palace’a 1-0 kaybeden İngiliz ekibinde, Portekizli yıldız yaptığı açıklamayla tepkileri üzerine çekti. “Bu tip yenilgiler her zaman ders verir. En azından kiminle savaşa gireceğini öğretir!” ifadesiyle takım arkadaşlarını açıkça eleştiren Bernardo Silva, kulüpte yaşadığı huzursuzluğu da net bir şekilde ifade etti. Bu sözler ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

Galatasaray yönetimi de Silva’nın bu kafa karışıklığından faydalanıp, hemen hamlesini yaptı. Başkan Dursun Özbek’in yürüttüğü bu çok özel operasyonda; Cimbom’un 30 yaşındaki yıldıza 3+1 yıllık kontrat, yüksek imza parası, bonuslar ve reddedemeyeceği bir maaş içeren sözleşme sunduğu belirtildi. Barcelona ve Benfica’nın da peşinde olduğu Silva’nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.