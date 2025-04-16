Galatasaray’da kiralık olarak forma giydiği ilk sezonda gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgisini kazanan Victor Osimhen, bu kez saha dışında gündemde. Nijeryalı golcü, Yıldız Holding’in sevilen atıştırmalık Ülker Çizi’nin yeni reklam yüzü oldu. Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenirken koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Murat Ülker'in marka reklam yüzü olması sosyal medyada gündem yarattı.

ÇİZİMEN VE OSİMHEN BİR ARADA

“Çizi’yle açlığını yatıştır!” sloganıyla hafızalara kazınan Ülker Çizi, yeni reklam kampanyasında maskeli süper kahraman karakteri Çizimen ile Victor Osimhen’i aynı karede buluşturdu. Reklam filmi sonrası bu iş birliği Galatasaray taraftarları arasında da tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Reklam filminin yayınlanmasıyla birlikte Galatasaraylı taraftarlar Osimhen’in reklam performansını övgüyle karşılarken, Fenerbahçeli kullanıcılar da Murat Ülker’in bu tercihini esprili dille ele aldı. Sosyal medya platformlarında “Fenerbahçeli patron Galatasaraylı futbolcuyu oynattı” yorumları gündem olurken, Ülker’in sporla olan köklü bağları da bir kez daha hatırlatıldı.

Ülker ayrıca Galatasaray'ın da önemli sponsorlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Daha önce basketbol ve futbol sponsorluklarıyla adını duyuran Ülker, Osimhen iş birliğiyle spor pazarlamasındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kampanyanın gördüğü ilgi, markanın ilerleyen dönemde de benzer sürprizlerle sporseverlerin karşısına çıkacağının sinyallerini veriyor.