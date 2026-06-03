Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezonda hem rekor kırmak hem de Devler Ligi'ndeki başarısını daha üst basamaklara taşımak için kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 yabancı kuralını resmen açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılılarda rota yerli futbolculara çevrildi. İlk hedef ise son milli maçta adeta döktüren Can Uzun oldu...

Fanatik'in haberine göre yeni kuralın ardından teknik direktör Okan Buruk'un verdiği listeyle birlikte Galatasaray'da hedefler belirlendi. Yaz dönemi için özellikle 10 numaraya büyük bir bütçe ayıran Cimbom, Can Uzun isminde karar kıldı. Başkan Dursun Özbek de uzun süredir takip edilen genç yıldız için düğmeye bastı.

KESEYİ AÇTI GARDİ'Yİ GÖREVLENDİRDİ

A Milli Takımımızın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında muazzam bir performans gösteren 20 yaşındaki yeteneğin transferi için başkan Özbek, İtalyan menajer Gardi'ye tam yetki verdi.

Almanya'da Frankfurt forması giyen ve şimdilerde Dünya Kupası'na hazırlanan Can, daha önce Sarı-Kırmızılılara transfer için "Kulübümle anlaşın yeter" mesajını vermişti. Öte yandan Alman ekibiyle yapılan ilk görüşmeler ise olumsuz sonuçlandı. Cimbom bu transfer için 35 milyon euro + bonuslar şeklinde bir bütçe planlaması yaparken; Frankfurt'un beklentisi daha yüksek.

Bu sezon Frankfurt formasıyla 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 45 milyon euro...