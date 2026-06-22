Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadro deriliğini artırmak için transfer çalışmalarına başladı. 10+4 olan yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonuna güç katmayı hedefleyen sarı kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu milli yıldızı renklerine bağlama aşamasına geldi. GÖZLER KULÜBÜNE ÇEVRİLDİ Galatasaray, A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun transferinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılıların oyuncu ve ailesiyle anlaşma sağladığı iddia edildi. Yönetim, oyuncudan onayı aldığı için şimdi Eintracht Frankfurt ile görüşmelerine hız kazandırdı. Alman kulübünün, Can Uzun'un sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesini görüşmelerde sık sık gündeme getirdiği öne sürülürken sarı kırmızılıların orta yol bulmak için formül aradığı aktarıldı. A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken vedasının ardından Galatasaray, Can Uzun'un ailesiyle temaslarını sıklaştırdı. Alman basınında çıkan iddialara göre 20 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın ardından kulübüyle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray'a transferi konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. İki kulübün el sıkışması durumunda teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcuyu zaman zaman rotasyonda zaman zaman ise Victor Osimhen ile aynı anda değerlendirmeyi hedefliyor.

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