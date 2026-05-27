Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

Sarı kırmızılılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçerken gözünü forvet hattına çevirmişti. Mauro Icardi’ye yıllık 5 milyon Euro'dan1+1 yıllık teklifte bulunan sarı kırmızılı yönetim bir taraftan Arjantinli oyuncunun cevabını beklerken yerli alternatifini de Bertuğ Yıldırım olarak belirlemişti.

BONSVERİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Türkiye Gazetesi'nde haberine göre yerli rotasyonunda elini rahatlatmak için Başakşehir’in milli yıldızı Bertuğ Yıldırım için girişimde bulunan sarı kırmızılılar '15 milyon Euro' cevabıyla şoke oldu.

Alternatif golcü için bu bedeli çok bulan yönetim takas formülünü masaya yatırdı. Buna göre sarı kırmızılılar Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu’dan birini takasta kullanıp para+oyuncu formülüyle yeniden Başakşehir’in kapısını çalmaya karar verdi. Eğer turuncu lacivertliler bu formüle sıcak bakarsa Bertuğ Yıldırım ile üç yıllık sözleşme imzalanacak.