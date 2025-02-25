Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi. Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.
Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."