Galatasaray Muslera’nın ardından kaleci arayışlarını sürdürüken Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray, Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

Haberde, sarı kırmızılıların resmi bir teklif iletmese de Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği kaydedildi. Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı.