Galatasaray, Fernando Muslera’nın yerine Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin’i transfer etmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Ukraynalı kalecinin de Fernando Muslera gibi Cimbom’un kalesini uzun yıllar koruyabileceği düşüncesinde. Lunin, Thibaut Courtois’dan çok daha iyi bir kaleci. Ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti, 26 yaşındaki kaleciyi sadece Courtois’nın sakat olduğu dönemde oynatıyor. Real Madrid ile 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Lunin, artık yedek beklemek istemiyor.
Galatasaray’ın 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Lunin’i alabileceği öne sürüldü.