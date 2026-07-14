Galatasaray’ın transferini bitirdiği Lesley Ugochukwu, dün akşam İstanbul’a geldi. Okan Buruk’un uzun süredir aradığı orta saha profilini karşılayan 22 yaşındaki ismin özelliklerini SÖZCÜ araştırdı. Premier League tecrübesi bulunan genç yıldız, geniş alan kapatan fiziği, ikili mücadele gücü ve rakip geçişlerini kesen savunma anlayışıyla öne çıkıyor. Uzun bacakları sayesinde top çalma konusunda fark yaratan Fransız yıldız, doğru zamanlama ve pozisyon bilgisiyle rakip ataklarını bitiriyor.

AVRUPA’DA FARKI ANLAŞILIR

Ugochukwu’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise topu kazandıktan sonra oyunu ileri taşıyabilmesi. Boş alan bulduğunda dribblingle mesafe kateden genç oyuncu, ceza sahasına sürpriz koşular yapabiliyor ve sürekli iki ceza sahası arasında gidiyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un özellikle Liverpool ve Juventus deplasmanlarında yaşanan fiziksel sorunları çözmek için istediği yıldızın savunma sertliğini üst seviyeye çıkarması bekleniyor.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

İkili mücadelelerde başarılı.

Geniş alan kapatan güçlü fizik yapısı.

Uzun bacaklarıyla temiz top kazanma becerisi.

Rakip geçişlerini kesen doğru konum alma.

Dikine dribblingle alan katedebilmesi.

Baskı altında sakin kalabilmesi.

Gelişime açık, yüksek potansiyelli.

GELİŞMESİ GEREKEN YÖNLER

Pas kalitesi sınırlı.

Riskli paslarda hataya yatkın.

Oyun kurucu 6 numara rolü için uygun değil.

Hava toplarında daha etkili olabilir.

Top kaybı sonrası reaksiyonu gelişmeli.

Daha çok savunma odaklı kullanılmalı.

GALATASARAY’A NE KATAR?

Fiziksel direnci artıracak.

Geçiş savunmasını güçlendirecek.

Torreira’nın yükünü paylaşacak.

Orta sahaya dinamizm ve atletizm ekleyecek.