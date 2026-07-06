Transfer çalışmalarını sessiz yürüten Galatasaray, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle genç ve potansiyeli yüksek isimlerle ilgileniyor. Rotasını İngiltere’ye çeviren Aslan iki ismi yakın takibe aldı. Listenin ilk sırasında Everton’dan Tim Iroegbunam var. 23 yaşındaki futbolcu top kazanma, pres ve ikili mücadelelerde ayakta kalma özelliğiyle dikkat çekiyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı.

İkinci ve daha zor hedef ise Chelsea’den Andrey Santos. 40 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçen sezon Premier Lig devinde 43 maça çıktı. 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen sambacı yüksek pas yüzdesi, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla önemli bir hücum tehdidi. İki futbolcu için de Cimbom yoğun mesaide.