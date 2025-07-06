Osimhen’i transfer etmek için uzun zamandır çaba harcayan sarı kırmızılılar mutlu sona yaklaşmak üzere… Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'da kalma kararı aldı. Nijeryalı golcünün, Al-Hilal'in yıllık 40 milyon Euro'luk teklifini bile sarı kırmızılı formayı giymek için reddettiği öne sürüldü.

16 MİLYON EURO KAZANACAK

Al-Hilal'i reddeden ve Nijerya'ya tatile giden Victor Oismhen'in biraz daha düşündüğü ve sonunda Galatasaray'a "evet" dediği haber detayında yer aldı. Galatasaray'ın Osimhen'e sezon başına net 16 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. Napoli'nin ise 75 milyon Euro'luk fesih bedelinde indirim yapmayacağı kaydedildi.