Kiralık geldiği Galatasaray’a golleriyle hayat verdi, çifte şampiyonlukta başrol oynadı. Yıllardır parçalı formayı giyiyormuş gibi sahada terinin son damlasına kadar mücadele etti. Taraftarın gönlünü kazandı, o da burayı çok sevdi. Ancak iki büyük aşık Osimhen ile Galatasaray’ın arasına ‘para’ girdi.

Cimbom’un 20 milyon Euro’nun üzerinde maaş teklif ettiği Nijeryalı yıldız, Al Ahli’nin baskısına dayanamadı. Yıllık 40 milyon Euro’nun önerilmesiyle Victor Osimhen rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi. 4 yıl boyunca 160 milyon Euro kazanacak Osimhen için Galatasaray macerası sona erdi.

Kutlamalardan sonra İstanbul’da kalmaya devam eden Victor Osimhen, Al Ahli’ye transferiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı. Tatil için ülkesine giden Nijeryalı futbolcu, transferinin resmileşmesi sonrası Suudi Arabistan ekibinin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil olacak.

OSİMHEN YERİNE BONİFACE

Galatasaray kadrosunda Mauro Icardi ve Alvaro Morata olmasına rağmen Osimhen’i de elinde tutmak için yoğun çaba harcadı. Ancak Nijeryalı yıldızın tercihi Al Ahli oldu. Bu şoku üzerinden atmaya çalışan sarı-kırmızılılar, hemen B planını devreye soktu. Yönetim, Bayer Leverkusen’de forma giyen Victor Boniface’ye kanca attı. Osimhen’in Milli Takım’dan yakın arkadaşı olan Nijeryalı forvet bu sezon Alman ekibinde yedek kulübesine çekildi. 40 milyon Euro’luk güncel piyasa değerine sahip Boniface’in Cimbom’un teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.