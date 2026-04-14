Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Transfer Feed'de yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen sol bek Mathias Olivera ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 2017/2018 sezonunun yaz transfer döneminde Olivera'yı sağlık kontrollerinden geçirmesine rağmen oyuncunun babasıyla menajerinin kavga etmesi sonucunda transfer iptal olmuştu.

OSIMHEN’İN ARKADAŞI

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maça çıktı ve 2 kez gol pası verdi. Olivera'nın Transfermarkt değeri ise 15 milyon euro. Osimhen ile de yakın dost olan Mathias Oliver, İtalyan ekibinin 2022-2023 sezonunda kazandığı tarihi Serie A şampiyonluğunda beraber forma giymişti.