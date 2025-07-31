Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Merakla beklenen maliyet tablosu KAP'a bildirildi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisi için Napoli'ye 75 milyon Euro ödeyecek ayrıca sonraki satıştan %10 kâr verilecek.

Osinhen'in maaşı ise yıllık 15 milyon Euro ayrıca 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı olacak.

Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir."