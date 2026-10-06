Galatasaray'ın takım otobüsü emniyet şeridinde ilerlediği sırada dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların takım otobüsünün arkasında bir Fenerbahçeli taraftarın kullandığı araç ilerledi.
OTOBÜSE SELEKTÖR YAPTI
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray otobüsüne selektör yaptı. Emniyet şeridinde ilerleyen Galatasaray takım otobüsünün arkasında selektör yapan taraftarın kullandığı araç, kısa süre sonra trafik polisi tarafından durduruldu.
Trafik polisi tarafından durdurulan araç, yol kenarına alındı. Galatasaray takım otobüsü ise yolculuğuna devam etti.