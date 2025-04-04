Galatasaray Spor Kulübü, resmi hesabından yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Kulüp, teknik direktörün Türk futboluna verdiği zararın son 8 aydır artarak büyüdüğünü vurguladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, teknik direktörün geçmişteki olumsuz olaylarıyla dünya futbol kamuoyunda tescilli olduğuna dikkat çekilirken, yapılan açıklamanın Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi olduğunun altı çizildi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

'ÖZÜR DİLEMEK YERİNE ALAY EDİYORLAR'

“Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.”

Kulüp ayrıca, yaşananları utanç verici olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'ONLAR VE TÜRK FUTBOLU ADINA UTANIYORUZ'

“Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.”