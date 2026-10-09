Galatasaray'ın resmi X hesabından akşam saat 20.10'da yapılan paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gönderilerinden oldu. Paylaşımda yalnızca "Sinan sen ne yaptın..." ifadelerine yer verilirken, 'Sinan' ismiyle kastedilen kişinin kim olduğu veya mesajın hangi olayla bağlantılı olduğuna dair hiçbir bilgi verilmedi.

DAKİKALAR İÇİNDE MİLYONLARA ULAŞTI

Sarı-kırmızılı kulübün bu beklenmedik hamlesi taraftarların kafasını karıştırırken, gönderinin altına kısa sürede binlerce yorum yağdı. Paylaşımın amacını çözmeye çalışan bazı kullanıcılar, kulüp hesabını yöneten yetkilinin şahsi hesabıyla kurumsal hesabı karıştırdığını ima ederek "Admin yanlış hesap" yorumlarında bulundu.

Gizemli gönderiye ilişkin öne çıkan detaylar ve iddialar şöyle şekillendi:

Sosyal medyada paylaşımın yeni bir sponsorluk anlaşması, forma tanıtımı veya özel bir reklam kampanyasının ilk adımı olabileceği değerlendiriliyor.

Hiçbir görsel veya ek açıklama içermeyen tek cümlelik tweet, kısa süre içerisinde 11,8 milyon görüntülenme sayısına ulaşarak dev bir erişim yakaladı.

Oluşan büyük merak dalgasına ve yapılan binlerce yoruma rağmen Galatasaray Kulübü'nden mesajın perde arkasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.