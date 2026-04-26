Dev derbiye penaltı tartışmaları damga vurdu. RAMS Park’ta oynanan derbide ev sahibi takım Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi. Leroy Sane, Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu. Hakem Kol, oyunun sürmesini istedi. Hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesini istedi.
RESMİ HESAPTAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray penaltı pozisyonuyla ilgili resmi hesaptan anında açıklama yaptı. X’ten yapılan açıklamada, Sané'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam.’’ ifadeleri kullanıldı.