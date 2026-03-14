Beşiktaş ve Liverpool zaferleriyle taraftarını coşturan lider Galatasaray, Süper Lig’de bugün Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile Anfield’da oynayacak Cimbom bugün kazanıp, İngiltere’ye moralli gitmek istiyor. Ama Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Teknik Direktör Okan Buruk’un yanı sıra Leroy Sane kırmızı ve Abdülkerim Bardakcı da sarı kart cezalısı. Eren Elmalı da kart görürse Trabzon maçında cezalı duruma düşecek. Okan Buruk’un kadroda önemli bir rotasyona imza atması bekleniyor.