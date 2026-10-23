Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Şile Bilgidoğa ile karşı karşıya geldi. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Esra, İrem, Eda, Markou, Gbedjissi, Chang, Foederer, Marta, Melike Ö, Melike P. ve Cristina 11’iyle çıktı. İLK YARI 13-0, MAÇ SONU 22-0! İlk yarıyı 13-0 önde bitiren sarı kırmızılılar, karşılaşmadan 22-0 galip ayrılarak haftayı üç puanla noktaladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki 5. galibiyetini alarak puanını 17 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. Şile Bilgidoğa ise puansız olarak sonuncu sırada kaldı. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Yüksekovaspor deplasmanına çıkacak. Şile Bilgidoğa ise sahasında Fomget Gençlik’i ağırlayacak.

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