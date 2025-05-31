Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray, taraftarlarının önünde her iki kupayı da kaldırdı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından orta saha yuvarlağına platform kuruldu. Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası, platformdaki kürsülere yerleştirildi.
Sırasıyla kulüp başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ yöneticileri, teknik ve idari ekip platforma geldi. Ardından teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular seçtikleri şarkılarla platforma yürüdü.
Tören, iki kupanın kaldırılması, konfeti, sarı-kırmızı duman ve alev şovuyla sona erdi.