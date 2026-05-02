Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkaran Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de Samsunspor deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, galibiyet halinde bitime iki hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan edecek ve üst üste 4. kez mutlu sona ulaşacak.

İŞTE TÜM İHTİMALLER

Galatasaray'ın bugün şampiyon olması için üç farklı senaryo bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesi için Samsunspor'u mağlup etmesi yetecek. Ancak galibiyet dışı senaryolarda da şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Galatasaray, Samsunspor ile berabere kalması halinde Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı kırmızılı ekip, Samsunspor karşısında mağlubiyet alması durumunda ise hem Fenerbahçe'nin, hem Trabzonspor'un kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig tarihinde daha önce yalnızca Fatih Terim'in başardığı 4'te 4 serisini yakalayacak.