Son 3 sezonu Süper Lig şampiyonu olarak kapatan Galatasaray, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle Victor Osimhen'i transfer ederken, kadrosuna Alman yıldız futbolcu Leroy Sané gibi önemli takviyeler yaptı.



Transferlerin ardından takımın değeri katlanarak artarken, gelişmeler sarı-kırmızılı takımı da sponsorluk için harekete geçirdi. Geçtiğimiz yılın haziran ayında PUMA ile 5 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Galatasaray, transferlerin ardından sponsoruyla harekete geçerek ödenecek bedelin artırılmasını istedi.

'YILLIK ÖDEMEYİ 10 MİLYON EUROYA ÇIKARIN'



Futbolda erkek ve kadın takımlarının yanı sıra altyapı ekiplerinin sponsorluğunu üstlenen PUMA'dan takımın değerinin artığını gerekçe göstererek yılda 5 milyon euro ek ödeme isteyen Galatasaray'ın talebi ise reddedildi.



PUMA, sarı-kırmızılı ekibin imzalanan sözleşmeye uyması gerektiğini belirtirken, sponsor krizinin arkasında Fenerbahçe'nin Adidas ile yaptığı anlaşmanın yattığı öne sürüldü.



Sarı-lacivertli ekip bu yıl PUMA'dan ayrılarak Adidas ile anlaşma imzalarken, Fenerbahçe'nin forma sponsorluğundan yılda yaklaşık 11 milyon euro gelir elde edecek olması, söz konusu rakamın yarısından daha az net ödeme alan Galatasaray'da rahatsızlığa neden oldu.

MASADAN KALKARIZ RESTİ



Galatasaray, PUMA'nın taleplerini kabul etmemesi halinde farklı bir firma ile sponsorluk sözleşmesi imzalamak için girişimlere başladı.