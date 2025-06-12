Leroy Sane transferi için hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıradaki hedef Sacha Boey... Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey için Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ beki Bayern Münih’ten kiralamak istiyor. Ancak görüşmeler henüz erken aşamada. Taraflar arasında herhangi bir anlaşma yok ve Bayern cephesi kiralama seçeneğine şu an için sıcak yaklaşmıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU İÇİN PAZARLIK

Alman ekibinin, olası bir kiralama durumunda satın alma zorunluluğu talep edebileceği belirtiliyor. Galatasaray cephesinin ise satın alma opsiyonunda bir pazarlık yapması bekleniyor.

Boey’un transferi yalnızca Galatasaray’ın gündeminde değil. Premier Lig’den de oyuncuya ciddi ilgi olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların işi kolay görünmüyor.

Galatasaray yönetimi, Boey transferi için tüm şartları zorlarken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin seyrine göre somut adımlar atılması bekleniyor.