Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig yayın geliri dağılımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvuracaklarını açıkladı. Eray Yazgan, TFF Yönetim Kurulunun yayın gelirleri dağıtımında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara verdiği payı kaldırarak bu miktarı 18 kulübe eşit dağıtma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'nin aldığı bir yönetim kurulu kararıyla 2026-2027 sezonundan itibaren naklen yayın gelirinde yeni bir dağıtım şeması belirlediğini dile getiren Yazgan, "TFF, seçimle gelen bir kurum. Orada seçmenler var. Kendilerince bu işi yönetmeye çalışıyorlar. Anadolu kulüplerine avantaj sağlamaya yönelik gayretleri var." dedi.

Bazı kulüplerin uzun zamandır bu değişikliğin yapılmasını istediğini hatırlatan Yazgan, "TFF Yönetim Kurulu, birtakım kulüplerin şerhine rağmen karar aldı. Konuyla ilgili tahkim kuruluna gideceğiz. Burada kazanılmış hak var. Elde ettiğimiz 25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var. Bu gelirlerin devamı için tahkime başvurumuz olacak. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da başvurusu olacaktır." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri, TFF'nin şampiyonluk priminin Galatasaray'a etkisine değinerek, "Bu karar içinde bulunduğumuz sezon uygulansaydı Galatasaray'ın yaklaşık 192 milyon lira para kaybı olacaktı. Önümüzdeki sezon için hesapladığımızda enflasyona göre artırıldığında 260-280 milyon lira civarında bir gelir kaybımız olacak. Benzer kayıplar Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için de oluşacaktır. Geçen sene 350 milyon EUro gelirin üstüne çıktık. Şampiyon olduk, maçların çoğunu kazandık, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. Hepsini üst üste koyunca Türkiye'den 12 milyon Euro yayın gelirimiz var. Avrupa'dan gelen yayın geliri olmasa durum çok dramatik" şeklinde görüş belirtti.

'ADALETSİZLİK VAR'

Yazgan, TFF'nin Süper Lig'in isim hakkı için Trendyol'dan alınan yaklaşık 1,5 milyar liranın tamamını kulüplere vermesi gerektiğini söyledi. Sponsorluk gelirlerinin sadece yüzde 61'inin kulüplere dağıtıldığının altını çizen Yazgan, "TFF, sadece naklen yayınlarda dağılım yapmıyor. Süper Lig'in isim sponsoru Trendyol, yaklaşık 1,5 milyar lira para ödüyor. Nesine'den de sponsorluk alıyor. Ligin ismi, Trendyol Süper Lig. Kullanılan mecralar Süper Lig takımlarının saha kenarları, basın panoları, oyuncularımızla çekilen reklamlar. Toplamda 1,7 milyar liranın sadece yüzde 61'ini Süper Lig takımlarına dağıtılıyor. Geri kalan yüzde 39'u TFF'de kalıyor. Eminiz bu para Türk futbolunun gelişimi için kullanılıyor ama burada bir yanlışlık var." açıklamasını yaptı.

'HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA'

Yazgan, Türkiye’de VAR kararlarından en son şikayet edecek kulübün Fenerbahçe olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'nin de yabancı VAR talebinde bulunduğunu duyduklarını belirten Yazgan, şu ifadeleri kullandı: Bence Türkiye’de VAR’dan şikayet edecek en son takım Fenerbahçe'dir. Ancak kendilerince bir algı oluşturma çabası içindeler. Size basit bir örnek vereyim: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında 14 kez VAR incelemesine gidilmiş. Bu kararların 12'si Fenerbahçe lehine, yalnızca 2'si aleyhine çıkmış. Bu süreçte Fenerbahçe 5 penaltı kazanmış, rakipleri de 4 kırmızı kart görmüş. Diğer kararlar da ofsayt gibi pozisyonlar. Bizim maçlarımıza baktığınızda ise yine 14 kez VAR incelemesi yapılmış. Bunların 9'u lehimize, 5'i aleyhimize sonuçlanmış. Aleyhimize verilen bu kararlarda iki kırmızı kart görmüşüz. Ayrıca Kocaelispor ve Konyaspor maçlarında ofsaytla ilgisi olmayan VAR müdahaleleri nedeniyle toplam 6 puan kaybetmişiz. Ortada oluşturulmaya çalışılan bir illüzyon var. Bunun gerçek olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor."