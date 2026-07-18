Galatasaray, transfer planlamasında rotayı savunmaya çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündeminde Juventus’tan Gleison Bremer var. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon elde edilen son 16 başarısının üzerine çıkmak isteyen Cimbom’da, Teknik Direktör Okan Buruk mutlaka bu bölgeyi güçlendirmeleri gerektiğini dile getirdi. Yönetime sunduğu listenin ilk sırasına da Brezilyalı stoperin ismini yazdı.

JUVENTUS SERVET ÖDEDİ

29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. Bremer’e yüksek bir yıllık ücret öneren Cimbom, Juventus’un da kapısını çaldı. Ancak İtalyan ekibi, Bremer’i savunmanın kilit ismi olarak görüyor ve 25 milyon Euro’dan aşağı bir rakama onay vermeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarda rakamı indirmeye çalışıyor. Tecrübeli savunmacı 2022-2023 sezonu başında Torino’dan 51.3 milyon Euro karşılığında Juventus’a katılmıştı.