Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek turnuvada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların organizasyondan garantilediği gelir 22 milyon 820 bin euroya ulaştı.

İKİ GALİBİYETİN KARŞILIĞI 4,2 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazanmayı garantileyen Galatasaray, lig aşamasındaki iki galibiyetinden toplam 4,2 milyon euro ödül elde etti.

UEFA'nın her galibiyet için kulüplere ödediği 2,1 milyon euro, Stuttgart karşısında alınan sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların kesinleşmiş gelirine eklendi.