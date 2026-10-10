Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, mali tablolar ve sportif performans hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Özbek, 2025-26 döneminde konsolide hasılatın 480 milyon euroya, yani yaklaşık 23.8 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu rakamla kulüp tarihinin en yüksek hasılatına ulaşıldığını vurgulayan Özbek, rakiplerle arasındaki farkın da açıldığını ifade etti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSIMIZLA 63 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK"

UEFA gelirlerindeki artışı değerlendiren Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarının mali tabloya yansıdığını belirtti. Özbek, "UEFA gelirlerinde de bir rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek." dedi.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan topladı. 20. sırada yer alan Galatasaray, play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya yükseldi. Turuncu-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'a elenerek turnuvaya veda etti.