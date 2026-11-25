Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki beşinci maçında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu sezon organizasyondan alması kesinleşen para ödülü, galibiyetle birlikte 24 milyon 920 bin euroya yükseldi.

İngiliz ekibini konuk eden Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül attı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 9 puana ulaşarak 13. sırada yer aldı.

ÜÇ GALİBİYETTEN 6,3 MİLYON EURO

Galatasaray, 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak 18,62 milyon euroyu garantilemişti. UEFA'nın bu sezon galibiyet başına verdiği 2,1 milyon euroluk ödülle birlikte sarı-kırmızılıların üç galibiyetten elde ettiği performans geliri 6,3 milyon euro oldu.

Toplam 24 milyon 920 bin euroluk tutara, henüz netleşmeyen iki gelir kalemi eklenmedi. Bunlar, lig aşamasının bitirildiği sıraya göre verilecek ödül ile UEFA'nın yayın değeri üzerinden dağıttığı gelirden oluşuyor.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, lig aşamasında kalan maçlarında sırasıyla deplasmanda AEK, sahasında Feyenoord ve deplasmanda PSG ile karşılaşacak.