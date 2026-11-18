Galatasaray, RAMS Park’taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacağı Samsunspor maçı öncesinde kombine sahiplerini ilgilendiren kararlarını açıkladı. Kulüp, karşılaşmanın kendi sahasında oynanamayacak olmasından duyduğu üzüntüyü belirterek kombine sahiplerinin yaşadığı mağduriyetin telafisi için alınan kararları duyurdu. ÖNCELİKLİ BİLET HAKKI 19 KASIM’DA BAŞLIYOR 2026-27 futbol sezonundaki tüm kombine sahiplerine, Samsunspor karşılaşması için öncelikli bilet alım hakkı tanınacak. Öncelikli alım dönemi, 19 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü saat 15.00’te sona erecek. GELECEK SEZON KOMBİNELERİNE İNDİRİM Stadyumda oynanan son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerinin bedeline karşılık gelen tutar, gelecek sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim olarak uygulanacak. Ayrıca tüm kombine sahiplerine GSStore mağazalarında kullanılmak üzere özel hediye çeki tanımlanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.